Под Нижним Тагилом машина врезалась в дерево

Поздно вечером 14 сентября смертельная авария случилась на 6 километре дороги между селами Лая и Балакино.

По предварительным данным, водитель Chevrolet Niva на высокой скорости не справился с управлением – машина съехала с дороги, врезалась в дерево и опрокинулась. В результате ДТП управлявший автомобилем мужчина погиб, его пассажиры 25 и 40 лет с травмами доставлены в одну из больниц Нижнего Тагила, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Известно, что в момент аварии ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Личность погибшего устанавливается. Был ли он трезв в момент аварии, выяснят судмедэксперты.

По факту ДТП проводится расследование.

