В Дагестане произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля

Пресс-служба Госавтоинспекции Дагестана сообщила, что 14 сентября на 451-м километре федеральной трассы Астрахань — Махачкала произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля марки Lada. 57-летний местный житель, находившийся за рулем отечественной машины, врезался в автобус Setra S328DT.

Если 34-летний водитель автобуса остался жив, хоть в ГАИ и не уточнили, в каком он состоянии, то для второго водителя столкновение закончилось летальным исходом. В правоохранительных органах еще не принято решение о необходимости возбуждать уголовное дело по факту случившегося.

