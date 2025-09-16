В Ижевске «Шевроле» при развороте столкнулась с мотоциклом

Ижевск. Удмуртия. Авария с участием «Шевроле» и мотоцикла «Кавасаки» произошла около Ижевского естественно-гуманитарного лицея. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

© ИА «Сусанин»

ДТП случилось 15 сентября около 22:00 напротив дома №213 на улице Пушкинской. 22-летний водитель автомобиля «Шевроле» во время разворота столкнулся с мотоциклом «Кавасаки», который ехал прямо.

В результате аварии 24-летний мотоциклист и его 21-летняя пассажирка получили травмы. Их госпитализировали.