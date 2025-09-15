Охрана Порошенко* устроила ужасное ДТП

Охрана Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) устроила ужасное ДТП – протаранила в Одессе авто с женщиной. По данным украинских СМИ, охранники спешили на пиар-мероприятие бывшего президента страны.

ДТП произошло еще 13 сентября на перекрестке улиц Еврейской и Караванской. Джип, в котором находился руководитель охраны политика, как указано, проигнорировал красный свет и на полной скорости влетел в другой автомобиль, в котором находилась женщина. От сильного удара машину перевернуло в воздухе.

В СМИ подробности начали появляться только через два дня. Порошенко*, по их данным, не извинился и компенсацию потерпевшей не предложил.

Экс-президент Украины, как отмечается, не в первый раз попадает в скандал с кровавым ДТП – раньше его кортеж сбил в центре Киева 88-летнего пенсионера. Тогда политику удалось уйти от ответственности.

