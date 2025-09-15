Два человека пострадали во время аварии с грузовиком в Костроме

ДТП с автомобилем ВАЗ произошло на улице Профсоюзной около дома № 27б, узнал KOSTROMA.TODAY.

По информации пресс-службы регионального УМВД, 13 сентября в районе 20 часов по дороге ехал автомобиль Mercedes-Benz Sprinter с 51-летним мужчиной за рулем.

В это время 54-летний водитель ВАЗ решил свернуть на дорогу слева, но не учел расстояние до ближайшей машины и забыл уступить дорогу.

В результате грузовик врезался в проезжавшую мимо иномарку. Пострадавшими в ДТП оказались водитель отечественного автомобиля и его 60-летняя пассажирка.

Им оказали медицинскую помощь, сейчас проводят административное расследование.