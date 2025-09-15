В тюменском селе байкер загорелся после ДТП с большегрузом

В селе Исетское Тюменской области авария с большегрузом унесла жизнь мотоциклиста. Трагедия произошла на трассе Шадринск-Ялуторовск.

Как сообщает тюменская госавтоинспекция, там 25-летний водитель двухколёсного транспорта выехал на встречную полосу и влетел в грузовой автомобиль «Белана». От сильного удара мотоцикл вспыхнул. Байкер скончался на месте от полученных повреждений.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняются правоохранителями. Прокуратура организовала проверку.

