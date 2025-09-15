Число погибших в ДТП на трассе в Калужской области выросло до пяти

Прокуратура Калужской области сообщила, что в ДТП на участке трассы «Золотое кольцо» на территории Перемышльского района 14 декабря примерно в 14 часов дня столкнулись три автомобиля: Renault Duster, грузовик Sitrak и Tank 300. В результате чего, по последним данным, скончалось уже пять человек.

Практически сразу погибли четыре человека: водитель и два пассажира Renault Duster, а также водитель автомобиля Tank. Позже пришло сообщение, что третий пассажир Renault умер в больнице от полученных травм. Водитель грузовика, ставшего участником аварии, травм не получил, и его жизни ничего не угрожает.

