Бетономешалка перевернулась на дороге в Нижегородской области

Бетономешалка перевернулась на дороге в Кстовском районе. Авария произошла накануне, 14 сентября, в 16.40 в поселке Ленинская слобода, сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области.

В районе дома №9 по Западному съезду 38-летний водитель бетономешалки «Скания» не справился с управлением и перевернулся. В качестве еще одной версии рассматривается отказ тормозов. Водитель получил травмы и был доставлен в ЦРБ Кстово.

