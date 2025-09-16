Австрийскую фигуристку Гайзер на перекрестке сбил грузовик

Австрийская фигуристка Юлия Мари Гайзер погибла в ДТП, сообщает Rai News.

Трагедия произошла во время велосипедной прогулки. Спортсменку на перекрёстке сбил грузовик. Водитель грузовика в момент ДТП был трезв. Власти уже начали расследование происшествия. Мэр города Брессаноне, откуда родом Гайзер, принес соболезнование родственникам спортсменки.

15 сентября 2025 года грузовик насмерть сбил юную звезду фигурного катания из Италии Матильду Феррари.

Инцидент произошел на севере Италии, когда спортсменка ждала общественный транспорт.

Летом 2025 года Феррари завоевала бронзу в финале Кубка Италии, а в 2024 году выиграла золото на Кубке Венеции в Падуе.

Ранее на ралли в Ирландии погибли двое гонщиков.