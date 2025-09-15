В Мехико грузовик с газировкой провалился под асфальт
В Мехико грузовик с газировкой провалился под асфальт в районе Истапалапа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что причиной ДТП стал старый дренаж дороги. В результате инцидента никто не пострадал.
Происшествие попало на запись камеры наружного наблюдения. На кадрах можно увидеть, как грузовик сначала проваливается в дыру на асфальте задней стороной, но в какой-то момент падает туда почти полностью.
