Женщина посадила ребенка за руль на колени и чуть не задавила семью

В Краснодаре женщина посадила за руль своего ребенка, который в результате протаранил шлагбаум на парковке, полиция начала проверку. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что инцидент произошел вечером 14 сентября на улице Круговой. По данным канала, одна из жительниц ЖК «Цветы» решила научить сына, которому на вид 10-12 лет, водить машину и посадила его на колени. Сначала все шло хорошо, но затем мальчик выехал на тротуар и снес шлагбаум. При этом рядом с ним в этот момент проходила женщина с коляской, но она успела отскочить и никак не пострадала. После ДТП его виновники покинули место аварии. При этом мать снова посадила ребенка к себе на колени. Согласно информации РЕН ТВ мальчик разбил себе нос.

По словам местных жителей, полицейские на место происшествия не приехали. Однако сама водитель, по предварительным данным, связалась с управляющей компанией ЖК «Цветы», признала свою вину и пообещала возместить ущерб. Известно, что полиция Краснодара начала проверку по факту произошедшего.