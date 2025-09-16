Три человека погибли в ДТП с автобусом в Орловской области

В столкновении рейсового автобуса и автомобиля в Орловском округе погибли три человека.

© Российская Газета

Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, неподалеку от населенного пункта Добрый в Орловском округе в ночь на 16 сентября столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус Белгород - Москва.

В результате ДТП на месте погибли три человека, ехавшие в легковой машине. С родственниками погибших работали психологи МЧС России.

В Орловской госавтоинспекции уточнили, что 24-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2115, двигался по автодороге М-2 "Крым" в сторону Белгорода. В районе 393-го километра дороги он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом YUTONG ZK 6122H9. В результате ДТП погибли водитель и два 21-летних пассажира. По факту аварии проводится проверка.