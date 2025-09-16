Во Владимирской области произошла серьезная авария

Во Владимирской области случилась авария, которая унесла жизни двух людей. ДТП случилось накануне на153-м км трассы А-108 в Киржачском районе.

© runews24.ru

Предварительно, 66-летняя женщина, находившаяся за рулем Ford Fiesta, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с КАМАЗом под управлением 54-летнего водителя.

В результате легковушка и грузовик вылетели в кювет.

Несовместимые с жизнью травмы получили женщина-водитель и ее 64-летний пассажир.

Спасатели деблокировали их тела с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.