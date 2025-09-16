В Самарской области водитель Mercedes-Benz сбил двух пешеходов и скрылся
37-летний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz ехал по территории дачного товарищества "Приморское" и сбил двух мужчин, которые находились на обочине дороги. После ДТП иномарка скрылась, оставив пострадавших. Их госпитализировали.
Правоохранители оперативно вычислили виновника и задержали его.
Утром в Тольятти 31-летний мужчина на Toyota RAV4 ехал по ул. Воскресенской со стороны Южного шоссе в направлении ул. Дзержинского. При повороте налево у дома № 5 он сбил 38-летнего мужчину на самокате, который двигался навстречу. Пострадавшему назначили амбулаторное лечение.
В Центральном районе Автограда нетрезвый 64-летний мужчина на LADA-210740 двигался по Автозаводскому шоссе со стороны Хрящевского шоссе в направлении ул. Мичурина. В какой-то момент он вырулил на встречку и врезался LADA Vesta, за рулем которой была 54-летняя женщина. Ее госпитализировали.
Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 6 ДТП, в которых пострадали 7 человек. Инспекторы выявили 335 нарушений ПДД, в том числе 21 случай вождения в нетрезвом виде и 14 фактов неправильной перевозки детей.
А утром 16 сентября фура с арбузами врезалась в попутный "Ларгус". Три человека погибли.