В Самарской области водитель Mercedes-Benz сбил двух пешеходов

37-летний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz ехал по территории дачного товарищества "Приморское" и сбил двух мужчин, которые находились на обочине дороги. После ДТП иномарка скрылась, оставив пострадавших. Их госпитализировали.

© СОВА

Правоохранители оперативно вычислили виновника и задержали его.

Утром в Тольятти 31-летний мужчина на Toyota RAV4 ехал по ул. Воскресенской со стороны Южного шоссе в направлении ул. Дзержинского. При повороте налево у дома № 5 он сбил 38-летнего мужчину на самокате, который двигался навстречу. Пострадавшему назначили амбулаторное лечение.

В Центральном районе Автограда нетрезвый 64-летний мужчина на LADA-210740 двигался по Автозаводскому шоссе со стороны Хрящевского шоссе в направлении ул. Мичурина. В какой-то момент он вырулил на встречку и врезался LADA Vesta, за рулем которой была 54-летняя женщина. Ее госпитализировали.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 6 ДТП, в которых пострадали 7 человек. Инспекторы выявили 335 нарушений ПДД, в том числе 21 случай вождения в нетрезвом виде и 14 фактов неправильной перевозки детей.

А утром 16 сентября фура с арбузами врезалась в попутный "Ларгус". Три человека погибли.