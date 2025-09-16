Пять человек пострадали в ДТП в Кемерове

Пять человек пострадали в ДТП из-за пьяной автомобилистки в Кемерове
Стражи порядка подтвердили, что автоледи, которая протаранила легковушку и фуру в Кемерове, была очень пьяная. Пострадали несколько человек.
ДТП на проспекте Ленина, 66Б в Кемерове, о котором сообщалось ранее, произошло в понедельник около 20:00. По предварительным данным, пьяная автомобилистка на LADA Granta не выдержала дистанцию и влетела в стоящую на светофоре Mazda 3, а затем в фуру Sitrak.
Пострадали пять человек: 27-летняя автоледи из "Лады", 27-летняя водитель Mazda и ее трое пассажиров, из них двое детей. Последние получили легкие раны благодаря автокреслам.
Что касается лихачки, она очень много выпила перед поездкой.
Напомним, очевидцы делились кадрами с места жуткой аварии.