На Кубани два человека погибли в ДТП с "Уралом"

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Темрюкском районе Кубани 16 сентября около 17:30. В результате него два человека погибли, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Водитель грузовика "Урал", поворачивая, не уступил дорогу двигающемуся во встречном направлении автомобилю Skoda Karoq.