На Кубани два человека погибли в ДТП с "Уралом"
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Темрюкском районе Кубани 16 сентября около 17:30. В результате него два человека погибли, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Водитель грузовика "Урал", поворачивая, не уступил дорогу двигающемуся во встречном направлении автомобилю Skoda Karoq.
"В результате ДТП 39-летние водитель и пассажир иномарки от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи", - уточнили в пресс-службе.