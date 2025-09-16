В Забайкалье водитель не справился с управлением авто и опрокинулся

В Каларском округе на автодороге «Чара-Чопо-Олого» водитель автомобиля «УАЗ» не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего машина опрокинулась. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Забайкалья.

© Zab.ru

В результате ДТП 40-летний водитель и 47-летний пассажир были доставлены в медицинское учреждение ГУЗ «Каларская ЦРБ».

Напомним, что ранее в Борзе суд конфисковал автомобиль у местного жителя за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Также сообщалось, что водитель без прав опрокинулся на трассе в Балейском районе.