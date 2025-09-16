В Челябинске автомобили разлетелись по дороге в момент жесткого ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск и область».

«При ударе «ВАЗ» опрокинулся. Пассажирка заднего сиденья госпитализирована в реанимацию со сломанной челюстью, водитель находится в обычной палате с переломами ребер и сотрясением. Второй девушке оказывали помощь, включая наложение швов на веко, после чего ее отпустили домой», — говорится в сообщении.

По информации канала, авария произошла на Шершневской плотине. В результате лобового столкновения Lada Granta и ВАЗ-2114 пострадали студенты челябинского университета.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобили разлетаются в разные стороны, при этом одна из машин переворачивается.

Также сообщается, что в момент аварии водитель Lada Granta находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит уголовное преследование за нарушения ПДД.

