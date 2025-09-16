Пьяная жительница Омска угнала автомобиль знакомого, после чего протаранила на нем несколько машин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Согласно информации ведомства, 28-летняя женщина употребляла алкоголь в компании знакомого в районе улицы 24-я Северная, но в какой-то момент пара поссорилась. После этого женщина взяла ключи от иномарки знакомого и врезалась на ней в несколько припаркованных автомобилей.

«Она прокатилась по городу и заехала во двор жилого дома, где повредила 8 машин. Составлено несколько административных протоколов: за управление ТС водителем в состоянии опьянения, не имеющим права управления, отсутствие страховки и др. Судом омичке назначено 10 суток административного ареста», — рассказали в УМВД.

Отмечается, что алкотестер подтвердил опьянение женщины — 0,903 мг/л. Кроме того, против нее возбудили уголовное дело по статье «Угон». Теперь ей грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

