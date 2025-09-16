«Газель» наехала на пенсионерку в Подмосковье и попала на видео

В Московской области «Газель» наехала на пенсионерку и попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

ЧП произошло в Коломне. На кадрах видно, как грузовик начал сдавать назад и наехал на пенсионерку, стоящую на тротуаре. Женщина попала под автомобиль.

Известно, что пострадавшую госпитализировали. Характер травм не уточняется. Информации о ее состоянии нет.

Ранее в Новосибирске самосвал дважды наехал на группу людей и попал на видео. Все произошло в Кировском районе российского города. На кадрах видно, как грузовик, двигаясь задним ходом, наезжает на людей, стоящих возле строения. Транспортное средство затем проезжает немного вперед, после чего снова въезжает в прохожих.