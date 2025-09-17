В Москве иномарка врезалась в магазин и скрылась

На востоке Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

По его данным, авария случилась на Полимерной улице по вине водителя иномарки.

«Автомобиль въехал в местный продуктовый магазин. После случившегося водитель скрылся», — уточнил собеседник телеканала.

Других подробностей об инциденте не приводится.

Накануне Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» сообщил, что движение автотранспорта на Калужском шоссе оказалось затруднено из-за ДТП с автомобилем газовой службы. На 56-м километре Калужского шоссе в районе села Вороново произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работли оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточнялись.

В результате аварии движение в районе происшествия оказалось затруднено на 2 километра, одна полоса в сторону области была занята. В Дептрансе посоветовали водителям искать пути объезда. По данным СМИ, в результате аварии один из двух пострадавших не выжил — водителя легковой машины зажало в салоне.

