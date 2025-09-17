В Кировской области лось «выбил» с дороги «семерку»

В ДТП пострадал водитель.

© Первоисточник

16 сентября в два часа ночи в Кикнурском районе на 38 км автодороги «Яранск – Кикнур – граница с Нижегородской областью» произошло ДТП с участием дикого животного.

По информации областной Госавтоинспекции, 21-летний молодой человек, не имеющий водительских прав, будучи за рулём автомобиля ВАЗ-2107, сбил на дороге лося, после чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

В результате аварии водитель получил различные травмы. По факту происшествия проводится проверка.