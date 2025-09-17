Мотоциклист столкнулся с автобусом в Белове

Мотоциклист-"бесправник" погиб при столкновении с автобусом в Белове
В Белове произошла смертельная авария. Водитель мотоцикла погиб при столкновении с автобусом.
Накануне около 19:30 на пересечении улицы Октябрьской переулка Почтового в Белове столкнулись рейсовый пригородный автобус, ехавший из Гурьевска, и мотоцикл Kawasaki.
По данным полиции Кузбасса, в результате ДТП умер 26-летний мотоциклист. В автобусе на момент аварии были семь пассажиров, никто из них травм не получил.
Оказалось, что погибшего с начала текущего года шесть раз привлекали к административной ответственности, в том числе за превышение скорости. В апреле за отказ от медосвидетельствования его лишили прав на год и шесть месяцев.
Сейчас выясняются обстоятельства инцидента, проводится проверка.