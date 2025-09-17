Двое пассажиров погибли в ДТП с большегрузом под Тюменью

В Тюменской области 17 сентября произошла смертельная авария между минивеном Honda и большегрузом Mercedes. Как сообщает тюменская Госавтоинспекция, автомобили столкнулись в Вагайском районе на трассе Аромашево-Вагай.

По предварительным данным, 63-летний водитель минивена выехал на встречную полосу и влетел в большегруз. В результате трагедии погибли пассажиры Honda: 56-летняя женщина и 31-летний мужчина скончались на месте. Также пострадали водители обоих транспортных средств и по два пассажира из каждой машины.

В настоящее время движение на дороге ограничено и осуществляется только по одной полосе. Проезд автомобилей регулируется сотрудниками Госавтоинспекции.

