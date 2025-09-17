В Орске водитель автомобиля «Хонда» сбил на пешеходном переходе девушку

Орские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадала 34-летняя девушка-пешеход. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как рассказали в полиции, 57-летний водитель автомобиля «Хонда Прелюд» ехал в сторону Орского шоссе и сбил 34-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую госпитализировали в больницу. Ей диагностировали закрытый перелом левой голени и назначили лечение.

Сейчас полицейские устанавливают подробности произошедшего.