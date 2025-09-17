15-летняя девочка пострадала в ДТП в Сормовском районе

15-летняя девочка пострадала в аварии в Сормовском районе. ДТП произошло накануне, 16 сентября, в 15.29 в районе дома №42 по улице Землячки, рассказали в отделе ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду. Водитель автомобиля Honda CR‑V не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с машиной Cherry Tiggo.

В результате столкновения пострадали два пассажира китайского автомобиля, в том числе девочка-подросток, которая сидела на заднем сидении. Школьницу с ушибами направили в детскую областную больницу.

