В ДТП с автобусом во Владимирской области погибли два человека

Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе Владимир – Улыбышево – Коняево в Судогодском районе, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai, направлявшийся в сторону города Радужный, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, который следовал по маршруту Радужный – Владимир.

«По состоянию на 16:30 сообщается о двух погибших: водителе автомобиля, мужчине 1979 года рождения, и его пассажире, а также о шести пассажирах автобуса, обратившихся за медицинской помощью, из которых двое – несовершеннолетние», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

В понедельник улице в Челябинске произошла масштабная авария с участием девяти автомобилей, восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кутузовском проспекте в Москве перевернулся легковой автомобиль. В аварии с автобусом в Тверской области восемь человек получили травмы.