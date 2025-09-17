Автомобиль сбил пешеходов на тротуаре в Санкт-Петербурге

В центре Санкт-Петербурга легковой автомобиль выехал на тротуар и сбил женщину, семилетнюю девочку и 12-летнего мальчика. Об этом в среду, 17 сентября, сообщили в региональном управлении МВД.

Водитель Kia K5 проигнорировал сигнал светофора и столкнулся с Renault Sandero, уточнили в ведомстве. После столкновения Kia выехала на тротуар и наехала на троих пешеходов.

В результате происшествия пострадали женщина, семилетняя девочка и 12-летний мальчик. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, передает ТАСС.

Ранее троллейбус сбил подростка на самокате на улице Свободы в районе Северное Тушино. У пострадавшего диагностировали перелом ноги, его госпитализировали.