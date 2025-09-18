В Самарской области на трассе опрокинулась легковушка

Как сообщили в региональном центре по делам ГО, ПБ и ЧС и ГУ МВД России, 27-летний мужчина за рулем LADA Niva двигался по трассе Отрадный - Богатое - Борское в Борском районе. Однако в пути он съехал в кювет и опрокинулся.

Известно, что в результате аварии пострадал водитель. Его доставили в больницу.

На месте работали специалисты ПСО № 48.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

