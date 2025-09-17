В ЛНР в ДТП пострадали девять человек

Автомобили Renault Trafic и ВАЗ столкнулись на трассе в Луганской Народной Республике, в результате чего пострадали девять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД по Луганской Народной Республике.

"На автодороге А-258 Марковского муниципального округа произошло ДТП. Установлено, что 58-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Trafic, выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся в попутном направлении и совершающим поворот налево автомобилем "ВАЗ-2101" под управлением 80-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате столкновения пострадал водитель и два пассажира отечественного автомобиля, а также шесть пассажиров иномарки.

Инцидент произошел 16 сентября, однако известно о нем стало только 17 сентября.