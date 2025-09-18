В Тольятти в массовом ДТП пострадали четыре человека

Как уточнили в ГАИ, 89-летний водитель Datsun on-DO двигался по Автозаводскому шоссе со стороны ул. 50 лет Октября в направлении ул. Мичурина.

В пути следования, возле № 33 по Автозаводскому шоссе, на регулируемом перекрестке Автозаводского шоссе и ул. Кирова, он проехал на "красный" и столкнулся с Mitsubishi Colt под управлением 27-летней женщины.

После столкновения Mitsubishi Colt по инерции продолжил движение и столкнулся с двумя авто, которые остановились на перекрестке на "красный" сигнал светофора: с Kia Rio под управлением 25-летнего водителя и с Hyundai Solaris, которым управлял 60-летний водитель.

Водителям Datsun on-DO и Kia Rio, а также 61-летней женщине-пассажиру назначено амбулаторное лечение, водитель Mitsubishi Colt госпитализирован с места ДТП.