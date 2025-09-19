Юные питбайкеры сбили девушку на пешеходном переходе в Раменском

В подмосковном Раменском произошло ДТП – подростки на питбайке сбили на пешеходном переходе 16-летнюю девушку. Инцидент случился 18 сентября на улице Дергаевской в вечернее время. Такие данные приводит Telegram-канал «Раменское».

© Вести Подмосковья

На канале опубликована видеозапись, на которой заметно – подростки на питбайке двигались в потоке машин, хотя это запрещено правилами дорожного движения. В результате они врезались в девушку, переходившую проезжую часть по переходу.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали случившегося, а также личности питбайкеров. Пострадавшая находится в больнице, лечение займет не менее пяти дней.