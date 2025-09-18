На Дону в ДТП пострадал 15-летний мотоциклист

Ростовская область, 18 сентября 2025, DON24.RU. В селе Петрушине Неклиновского района в ДТП пострадал 15-летний мотоциклист. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Ростовской области.

Авария произошла в районе дома № 1 пер. Приморского. Водитель автомобиля Opel Corsa при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу Besuda, которым управлял несовершеннолетний.

«В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение», – пишет источник.

Детали инцидента устанавливают правоохранители.

Ранее в донской станице несовершеннолетний питбайкер съехал в овраг и опрокинулся.