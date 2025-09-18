В Липецкой области столкнулись поезд и трактор

В Липецкой области выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего накануне вечером на железнодорожном переезде возле села Телегино Становлянского района.

Сообщается, что пассажирский поезд №113 «Ефремов – Елец» врезался в трактор. Предварительно, причиной аварии стало нарушение ПДД водителем трактора.

«Предварительно, в результате дорожно-транспортного происшествия погибших нет», - сообщили в ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

Известно, что в аварии пострадал один человек.

Также из-за повреждения ёмкости с азотным удобрением произошёл розлив вещества.