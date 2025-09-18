В Волгоградской области в двух ДТП пострадали дети

Дорожно-транспортные происшествия произошли в Волжском 17 сентября. В результате аварий трое несовершеннолетних доставлены в медицинские учреждения.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, 17 сентября в Волжском Волгоградской области в 16.00 на дворовой территории напротив дома № 61 на ул. 40 лет Победы был сбит 5-летний пешеход. Водитель автомобиля с места ДТП скрылся, но сотрудникам полиции удалось его разыскать. Пострадавший ребенок доставлен в медучреждение.

В этот же день в Волжском произошло еще одно ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние. По предварительной информации, в 19.05 владелица автомобиля «Фольксваген Гольф» совершила наезд на 14-летнюю и 5-летнего пешеходов, которые пересекали проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло напротив дома № 13 на ул. Дружбы. Дети госпитализированы.