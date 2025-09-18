Пятилетний ребенок попал под машину в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 17 сентября 20-летняя девушка за рулём «Форд Фокус» сбила пятилетнего ребёнка во дворе дома. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

© ИА «Сусанин»

ДТП произошло около 19:20 во дворе дома №27 на улице Кунгурцева. Девушка совершила наезд на пятилетнего мальчика. В результате аварии ребёнок получил травмы.

В Госавтоинспекции Удмуртии напоминают водителям, что скорость движения во дворах должна быть минимальной, чтобы водитель успел среагировать на любую ситуацию.