В Самарской области водитель "семерки" вылетел в кювет с трассы

75-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2107 двигался по трассе Сызрань - Шигоны - Волжский Утес и на 36-м км дороги на скорости вылетел в правый кювет, где врезался в дерево. От полученных травм водитель скончался до прибытия медиков.

На месте работают пожарные-спасатели ПСО № 37. Они отключили аккумуляторы и произвели деблокировку пострадавшего.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

А в Камышлинском районе на трассе М5 в этот же день столкнулись две легковушки. Три человека пострадали.