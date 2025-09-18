В Самарской области водитель "семерки" вылетел в кювет с трассы

В Самарской области водитель "семерки" погиб, вылетев в кювет с трассы
75-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2107 двигался по трассе Сызрань - Шигоны - Волжский Утес и на 36-м км дороги на скорости вылетел в правый кювет, где врезался в дерево. От полученных травм водитель скончался до прибытия медиков.
На месте работают пожарные-спасатели ПСО № 37. Они отключили аккумуляторы и произвели деблокировку пострадавшего.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
А в Камышлинском районе на трассе М5 в этот же день столкнулись две легковушки. Три человека пострадали.