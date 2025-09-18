В Петербурге караван лазурных автобусов застрял из-за ДТП

В Санкт-Петербурге на дороге образовался затор из лазурных автобусов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Караван бирюзовых автобусов собрался в очередь на пересечении Невского с Исполкомской и заблокировал движение всем остальным авто. Все из-за коммерческого брата-автобуса, который на повороте притерся с Audi», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что из-за аварии лазурные автобусы встали в пробку.

