В Омске в ДТП с питбайком погибла 17-летняя пассажирка
Омские следователи начали проверку по факту ДТП в Советском округе, в результате которого один подросток погиб, другой доставлен в больницу.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе пересечения улиц 19-го Партсъезда и 20-го Партсъезда поступило в Госавтоинспекцию сегодня в 14:20 часов по местному времени.
По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с питбайком, которым управлял 16-летний подросток.
"В результате ДТП пассажирка питбайка, девушка 17 лет, от полученных травм скончалась на месте происшествия, - сообщает УМВД России по Омской области. - Водитель мини-мотоцикла госпитализирован с тяжелыми травмами.
Следователи выясняют все причины случившегося.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.