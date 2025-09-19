В Омске в ДТП с питбайком погибла 17-летняя пассажирка

Омские следователи начали проверку по факту ДТП в Советском округе, в результате которого один подросток погиб, другой доставлен в больницу.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе пересечения улиц 19-го Партсъезда и 20-го Партсъезда поступило в Госавтоинспекцию сегодня в 14:20 часов по местному времени.

По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с питбайком, которым управлял 16-летний подросток.

"В результате ДТП пассажирка питбайка, девушка 17 лет, от полученных травм скончалась на месте происшествия, - сообщает УМВД России по Омской области. - Водитель мини-мотоцикла госпитализирован с тяжелыми травмами.

Следователи выясняют все причины случившегося.

"В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства и причины случившегося, а действиям лица, доверившего подростку без водительских прав управлять питбайком, будет дана правовая оценка", - пояснили в СУ СКР по Омской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.