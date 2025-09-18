Число ДТП в Москве сократилось на 8% в 2025 году

Московские дороги в этом году стали ощутимо безопаснее - об этом говорит статистика. С января по август на 8 процентов сократилось число автоаварий и сразу на 29 процентов количество погибших в них. Особенно сильно снизилось число самых распространенных и опасных видов ДТП - опрокидываний машин, наездов на пешеходов, столкновений с препятствиями и стоящими авто.

Свежие цифры опубликовал столичный департамент транспорта - падение фиксируется по сравнению с тем же периодом прошлого года. Впрочем, эта тенденция не новая - количество аварий, погибших и пострадавших в городе падает год от года, хотя количество машин и дорог только растет. Причем показательно, что доля ДТП снижется слабее, чем доля погибших - причина в сильном падении числа именно серьезных ДТП с жертвами.

В дептрансе говорят, что такой результат дает комплексная работа вместе с ГИБДД. Одна из основных причин снижения аварийности - повальное распространение камер. Да, водители их обычно не любят и ругаются на штрафы, но практика показывает - установка комплексов фотовидеофиксации снижает аварийность до 30 процентов в местах, где ранее случались ДТП. Кроме того, камеры научили большинство водителей соблюдать скоростной режим - комплексов стало так много, что проще постоянно ездить с разрешенной скоростью, чем искать места, где можно разогнаться без риска получить штраф.

Добавляют безопасности и новые возможности камер - они все чаще могут прислать штраф за непристегнутый ремень, разговор по телефону во время движения, проезд на красный сигнал светофора и т.д. Все это в сумме приносит хорошие результаты.

Но влияют, конечно, и другие меры. Например, несколько лет назад в Москве появились дорожные кураторы, которые ежегодно продумывают и внедряют проекты для улучшения условий движения на улицах и дорогах, причем делают это на основе сообщений от местных жителей. Где-то достаточно просто поменять разметку, чтобы сократить число ДТП, а где-то к "зебре" нужно добавить светофор.