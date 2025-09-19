Три человека погибли в ДТП с автобусом в Пензенской области

В Мокшанском районе Пензенской области три человека погибли в результате аварии. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

© Российская Газета

По данным ведомства, ДТП произошло в 5 утра на 604 километре федеральной трассы М5 "Урал". Столкнулись автомобиль LADA Kalina под управлением мужчины 2003 года рождения и автобус, которым управлял мужчина 1971 года рождения.

"В результате ДТП погибли водитель автомобиля LADA и два его пассажира: мужчины 2007 годов рождения", - сообщили в Госавтоинспекции по Пензенской области.

Водитель автобуса, а также две пассажирки - женщины 1983 и 2003 годов рождения - были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.