Под Оренбургом столкнулись Chevrolet Cruze и Lada Granta

Сегодня утром, 19 сентября, в Оренбургском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись отечественная легковушка и иномарка.

Авария случилась на регулируемом перекрестке дороги «Автодорога Оренбург-Илек гр. с Р. Казахстан - улица Иподромная поселка Южный Урал». Сотрудники ГИБДД оперативно прибыли на место происшествия и начали выяснять подробности случившегося.

По предварительным данным, молодой мужчина, управлявший автомобилем марки «Chevrolet Cruze» направлялся в сторону села 9 января. Несмотря на красный сигнал светофора, он продолжил движение на перекресток, где столкнулся с автомобилем марки «Lada Granta», управляемым женщиной-водителем, совершавшей поворот налево.

Последствия столкновения оказались серьезными: водитель автомобиля «Lada Granta» и пассажир машины «Chevrolet Cruze» были срочно госпитализированы.

Полиция продолжает работу по установлению всех деталей инцидента.