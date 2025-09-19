В Самаре на перекрестке столкнулись Ford Focus и мотоцикл Kawasaki

В 8:15 в пятницу, 19 сентября, 34-летняя женщина на автомобиле Ford Focus ехала по ул. Стара-Загора и при выполнении левого поворота на Ново-Вокзальную врезалась во встречный мотоцикл Kawasaki с 39-летним мужчиной за рулем. Водитель "железного коня" госпитализирован.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В это же время в Кинельском районе 33-летний мотоциклист врезался в Hyundai Solaris. Пострадавшего доставили в больницу.

А на трассе погиб водитель мотоцикла, влетевший в стоящий трактор.