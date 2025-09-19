На трассе «Курск – Борисоглебск» столкнулись два автомобиля

Сегодня утром, около 7:05, на 32-м километре автодороги «Курск — Воронеж — Борисоглебск» в Курском районе столкнулись два автомобиля. За рулём «Мицубиши» находилась 45-летняя женщина. Второе авто – «Лада Калина», за рулём которой был 20-летний молодой человек. Об этом рассказали в региональном УМВД.

© Курская правда

В результате аварии водитель «Лады» скончался на месте происшествия. Женщина, управлявшая иномаркой, и пассажир «Калины» получили травмы. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства аварии. По результатам будет дана правовая оценка действиям участников ДТП.

Больше новостей в нашем Telegram-канале PROKursk канале в МАХ и соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».