Появились кадры с места ДТП, парализовавшего Рублево-Успенское шоссе

В Подмосковье движение на Рублево-Успенское шоссе затруднено из-за массовой аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«На Рублево-Успенском шоссе в Успенском сильное ДТП с участием нескольких машин: одна из них ДПС. На месте работает реанимация», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на проезжей части стоят разбитые автомобили, среди которых есть патрульная машина. На фотографии также заметно, что в момент ДТП белый автомобиль вылетел с дороги.

В результате произошедшего образовалась автомобильная пробка, люди стоят в заторе уже более двух часов.

До этого сообщалось, что на МКАД на Рублевском шоссе перекрыли движение автомобилей.

«Временно закрыто движение на съездах с Рублевского шоссе на МКАД в районе 60 км; на Рублевском шоссе в районе дома 60, корпус 32», — предупредили в Дептрансе.

Водителям посоветовали быть внимательными во время движения, а также выбирать пути объезда перекрытых дорог.

