На шоссе под Чеховом образовалась гигантская пробка из-за столкновения грузовиков

На 65-м километре Симферопольского шоссе (трасса М-2 «Крым») недалеко от подмосковного Чехова произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Очевидцы сообщают, что столкнулись несколько большегрузных автомобилей. Кадры размещены в Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

© Вести Подмосковья

Авторы видеоролика называют случившееся «настоящим месивом». Сейчас движение по шоссе перекрыто. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб региона.

Информации о пострадавших и погибших на данный момент нет. Также отсутствуют официальные комментарии правоохранителей. Что стало причиной крупного ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД Московской области.