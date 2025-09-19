Два подростка на мотоциклах пострадали в ДТП в Уренском округе

15-летний и 14-летний мальчики за рулем мотоциклов врезались в друг друга в Уренском округе. Подростки получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. Инцидент произошел вечером 16 сентября на автодороге к поселку Уста в Уренском округе. 15-летний и 14-летний мальчики были за рулем своих мотоциклов без прав для вождения. Подростки не выбрали верную дистанцию до автомобилей, двигавшихся впереди, и врезались друг в друга. В результате они получили травмы.

© Нижегородская правда

По факту ДТП проводится проверка. Полицейские напоминают взрослым о необходимости пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что 16-летний подросток без прав устроил смертельную аварию в Нижнем Новгороде.