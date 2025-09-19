Движение на МКАД парализовало почти на 10 км из-за ДТП

Движение автотранспорта на МКАД парализовало из-за аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

© Газета.Ru

«На внешней стороне 60-го км МКАД (в районе съезда №60В) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В результате движение в районе аварии оказалось затруднено на 7,3 км. В Дептрасе посоветовали водителям искать пути объезда.

До этого в Москве человек попал под машину после того, как попытался перебежать МКАД.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как человек бежит по оживленной дороге, где его сбивает черный автомобиль. На записи также заметно, как от удара мужчина отлетает на несколько метров.

Ранее пляски с бубном устроила шаманка перед ДПС и попала на видео.