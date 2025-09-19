В Германии Tesla попала в страшное ДТП

Страшная авария произошла в западной части Германии: отец 43 лет и двое его девятилетних детей погибли в огне в автомобиле Tesla. Согласно информации, перед столкновением с деревом, двери машины заклинило, и они не смогли выбраться. Детали трагического инцидента сообщает издание Metro.

© Tesla

Ужасный случай произошел 7 сентября, когда водитель потерял управление и съехал с трассы. Один ребенок, к удивлению, сумел выбраться из загоревшейся Tesla, и его доставили в больницу. Хотя свидетели и попытались оказать помощь, вытащить из горящего автомобиля мужчину и второго ребенка не удалось. Они погибли в пламени. Представители компании Tesla высказались по поводу происшествия, объяснив причины трагедии.

По словам представителей компании, после начала пожара в автомобиле отключилось электричество, что привело к блокировке дверных ручек и их втягиванию внутрь. Сотрудники Tesla подчеркнули, что в сложившейся ситуации шансов на спасение не было.