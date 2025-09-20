Водитель Suzuki  погиб  после опрокидывания в кювет под Новосибирском

Вечером 19 сентября около 21:55 в Новосибирской области произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

© Bfm.ru

На шестом километре трассы «Ордынское-Петровский» 61-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara, не справился с управлением при выезде на перекрёсток.

Машина вылетела с дороги в кювет и опрокинулась. В результате аварии водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее BFM-Новосибирск сообщал о том, что в августе на дорогах Новосибирской области произошло более двухсот ДТП, в которых погибли 17, а пострадали 274 человека.